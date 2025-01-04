Повторно занять место спикера у Джонсона получилось лишь со второй попытки. Двое республиканцев, которые голосовали против него, передумали. Как следствие – Джонсон возглавил нижнюю палату Конгресса, набрав минимальных 218 голосов, передает 24 Канал.

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В Киеве отреагировали на победу Джонсона

Президент Зеленский в заметке в твиттере выразил поздравления Джонсону, пожелав успехов в работе.

Глава государства подчеркнул, что именно "двухпалатная и двухпартийная поддержка Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить попадания многих городов в руки российских оккупантов".

Будущие решения Палаты могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и длительного мира,

– подчеркнул президент.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в заметке в Facebook тоже поздравил Джонсона с избранием на должность спикера.

"Радуюсь продолжению нашего плодотворного сотрудничества, подкрепленного искренним уважением и дружбой", – написал политик.

Стефанчук выразил убеждение, что "успешное взаимодействие" и "слаженные смелые шаги", помогут вернуть в Украину справедливый мир.