Повторно занять место спикера у Джонсона получилось лишь со второй попытки. Двое республиканцев, которые голосовали против него, передумали. Как следствие – Джонсон возглавил нижнюю палату Конгресса, набрав минимальных 218 голосов, передает 24 Канал.
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В Киеве отреагировали на победу Джонсона
Президент Зеленский в заметке в твиттере выразил поздравления Джонсону, пожелав успехов в работе.
Глава государства подчеркнул, что именно "двухпалатная и двухпартийная поддержка Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить попадания многих городов в руки российских оккупантов".
Будущие решения Палаты могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и длительного мира,
– подчеркнул президент.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в заметке в Facebook тоже поздравил Джонсона с избранием на должность спикера.
"Радуюсь продолжению нашего плодотворного сотрудничества, подкрепленного искренним уважением и дружбой", – написал политик.
Стефанчук выразил убеждение, что "успешное взаимодействие" и "слаженные смелые шаги", помогут вернуть в Украину справедливый мир.