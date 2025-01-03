Раніше Дональд Трамп підтримав Майка Джонсона на посту спікера Палати представників США, назвавши його "хорошою, працьовитою, релігійною людиною", передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Джонсона обрали із другої спроби. Спершу він отримав 216 голосів із потрібних 218. Однак згодом двоє республіканців, які cпершу проголосували проти нього, передумали. Джонсон потиснув їм руки після того, як вони проголосували.