Про це під час брифінгу в пʼятницю, 3 січня, заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Нова безпекова допомога Україні

Радник не став анонсувати жодні інші деталі. Так, він не уточнив дату, коли оголосять новий пакет військової допомоги Україні, а також яку саме зброю отримає Україна.

Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня, тобто ще під час адміністрації президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року в США анонсували новий військовий пакет допомоги для України. Так, Сполучені Штати оголосили про виділення майже 2,5 мільярда доларів нашій країні. Туди увійшли додатковий пакет на 1,25 мільярда доларів для української армії та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів.