Допомогу спрямують на армію та сферу безпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білий дім.

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Що увійшло до нового пакета допомоги від США

"Сьогодні я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", – заявив президент США Джо Байден.

Він повідомив про додатковий пакет на 1,25 мільярда доларів для армії та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів.

Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішої американської техніки для України, швидкою доставкою її на поле бою,

– додав Байден.

За його словами, міноборони США уже перебуває в процесі передачі Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки для підтримки української армії під час зими.

"За моїм керівництвом Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді", – підсумував нинішній очільник США.