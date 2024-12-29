Кошти зокрема спрямують на далекобійні дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Рустема Умєрова.

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На що спрямують 150 мільйонів євро

Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, Україна отримала понад 150 мілйьонів євро (приблизно 6,5 мільярдів гривень) на посилення власного ОПК.

Їх надали Данія, Франція та Литва:

111 мільйонів євро надійшли від Данії у межах угод між Міністерством оборони України, Мінстратегпромом та оборонним відомством Данії. Кошти використають для виробництва сучасних видів озброєння.

надійшли від Данії у межах угод між Міністерством оборони України, Мінстратегпромом та оборонним відомством Данії. Кошти використають для виробництва сучасних видів озброєння. 29 мільйонів євро надані урядом Франції як грант на посилення обороноздатності України.

надані урядом Франції як грант на посилення обороноздатності України. 10 мільйонів євро виділила Литва в межах спільного меморандуму для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок,

– додав Умєров.

Нагадаємо, Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow для ЗРК FrankenSAM на базі Бук-М1. Це частина пакету допомоги, що включає різні види боєприпасів та озброєння.