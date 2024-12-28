Греція передасть їх через те, що їй самій вони не потрібні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ekathimerini.com.

Дивіться також США невдовзі відправлять Україні пакет військової допомоги на 1,25 мільярда доларів, – АР

На що здатні ці ракети

Україна отримає від Греції 24 ракети RIM-7 Sea Sparrow. Ці ракети раніше перебували на озброєнні ВМС та ВПС Греції майже 40 років. Однак за сучасними військовими стандартами вони більше не відповідають оперативним потребам.

Довідка: Sea Sparrow – це американські зенітні ракети ближньої дії. В Україні є необхідні для їх запуску системи FrankenSAM – адаптовані пускові установки ЗРК "Бук-М1".

Передача зенітних ракет є частиною масштабнішого пакета військової допомоги, що також включає артилерійські боєприпаси, зброю та інше спорядження. Уряд Греції наголошує, що ці поставки не вплинуть на обороноздатність країни в Егейському морі.

Раніше Греція розглядала варіант модернізувати і передати Україні 32 винищувачі F-16. Натомість Греція хоче придбати 20 літаків Rafale у Франції та до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35 у США.