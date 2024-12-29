Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар колишнього глави Пентагону та ексдиректора Центрального розвідувального управління Леона Панетти виданню LIGA.net.

До теми Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Чому США мають надати Україні аналог "Залізного купола"

Панетта, коментуючи погрози державам НАТО з боку Росії, заявив, що головне для США – дати зрозуміти Москві, що Вашингтон готовий застосувати військову силу. За словами ексочільника Пентагона, єдине, що розуміє російський президент Владімір Путін – мова сили.

"Маємо дати йому (Путіну – 24 Канал) чітко зрозуміти, що за жодних обставин не дозволимо Росії досягнути успіху в Україні. Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії, якщо потрібно, щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі", – сказав американський політик.

Водночас Леон Панетта вважає, що Сполучені Штати мають надати Україні аналог системи "Залізний купол", який використовує Ізраїль. Ексглава Пентагону підкреслив, що наразі Ізраїль здатен збити понад 90% ракет, які летіли з Ірану та інших країн.

Київ повинен мати таку саму здатність. Нам слід дати більше зараз. Бо ціль в тому, щоб дати Україні можливість повернути собі ініціативу у війні й дати Путіну зрозуміти, що він не зможе досягти успіху,

– стверджує колишній директор ЦРУ.

До слова, журналісти Associated Press 27 грудня писали, що Сполучені Штати невдовзі відправлять Україні військову допомогу на суму 1,25 мільярда доларів. Цей пакет знову міститиме значну кількість боєприпасів та системи ППО.