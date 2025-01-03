Об этом во время брифинга в пятницу, 3 января, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Новая помощь по безопасности Украине

Советник не стал анонсировать никакие другие детали. Так, он не уточнил дату, когда объявят новый пакет военной помощи Украине, а также какое именно оружие получит Украина.

Кирби также допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января, то есть еще во время администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, что 30 декабря 2024 года в США анонсировали новый военный пакет помощи для Украины. Так, Соединенные Штаты объявили о выделении почти 2,5 миллиарда долларов нашей стране. Туда вошли дополнительный пакет на 1,25 миллиарда долларов для украинской армии и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.