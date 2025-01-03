Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Дата наступного "Рамштайну"

Так, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня на авіабазі в Німеччині. Його проведе глава Пентагону Ллойд Остін.

На засіданні Контактної групи, до якої долучені більш ніж 50 країн, обговорять подальшу підтримку нашої держави.

В Офісі громадських зв'язків авіабази "Рамштайн" зауважили, що це буде вже 25 засідання Контактної групи.

Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України,

– йдеться у пресрелізі.

Раніше, 19 грудня, Рустем Умєров анонсував, що в січні відбудеться засідання формату "Рамштайн". Про це глава Міноборони розповів за результатами телефонної розмови зі португальським колегою Нуну Мелу.

"У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн". Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", – писав Умєров.