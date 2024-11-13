Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 26 квітня 2022 року базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. 24 Канал пише з посиланням на Інтерфакс-Україна, що Рустем Умєров наголосив на важливості для України продовження роботи формату "Рамштайн".

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Що каже Умєров про зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України заявив, що він 12 листопада провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном та наголосив, що для Києва важливий формат "Рамштайну". Зустріч Контактної групи з питань оборони України проводять щомісяця онлайн або офлайн.

Ми хочемо, щоб він ("Рамштайн" – 24 Канал) тривав... Ми з ним це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили й з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо,

– заявив Умєров.

Він також сказав, що розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, пройшли добре.

Рустем Умєров додав, що принцип "мир через силу" важливий та має залишитись.

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"Щоб бути сильними – потрібно продовжити підтримку. Ми бачимо, що зараз підготуємо. Також ми ознайомили та президента Трампа з нашим планом перемоги", – запевнив Умєров.

Міністр додав, що сподівається на продовження підтримки.