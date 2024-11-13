Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на базе Воздушных сил США Рамштайн в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. 24 Канал пишет со ссылкой на Интерфакс-Украина, что Рустем Умеров отметил важность для Украины продолжения работы формата "Рамштайн".

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Что говорит Умеров о встрече в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины заявил, что он 12 ноября провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином и отметил, что для Киева важен формат "Рамштайн". Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины проводят ежемесячно онлайн или офлайн.

Мы хотим, чтобы он ("Рамштайн" – 24 Канал) продолжался... Мы с ним это обсуждали. Мы обратились к ним, чтобы они это обсудили и с новым министром обороны. Я также отправлю письмо, что для нас это важно,

– заявил Умеров.

Он также сказал, что разговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, прошли хорошо.

Рустем Умеров добавил, что принцип "мир через силу" важен и должен остаться.

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"Чтобы быть сильными – нужно продолжить поддержку. Мы видим, что сейчас подготовим. Также мы ознакомили и президента Трампа с нашим планом победы", – заверил Умеров.

Министр добавил, что надеется на продолжение поддержки.