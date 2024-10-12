Адже для підтримки України він вже "втратив апетит". Про це Майк Джонсон заявив в інтерв'ю для видання Punchbowl News.

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Що казав Джонсон про допомогу Україні

Спікер Палати представників США наголосив, що в нього "немає апетиту до подальшого фінансування України". І він також сподівається, що для цього не буде необхідності.

Якщо Дональд Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту (війні проти України – 24 Канал). Я справді вірю,

– сказав Джонсон.

Він також висловив сподівання, що колишній президент США Дональд Трамп може у разі переобрання подзвонити російському диктатору Владіміру Путіну і сказати йому припинити війну. За словами Джонсона, всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення щодо її припинення.

Окрім того, спікер попередив, що якщо Камала Гарріс стане президентом Сполучених Штатів, війна в Україні, що триває, "навряд чи дійде до завершення". Цей сценарій Джонсон описав як "відчайдушний і небезпечний".

До слова, раніше Майк Джонсон звернувся до Володимира Зеленського, аби той звільнив посла України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у "втручанні у вибори". Це сталося після того, як український президент відвідав оборонний завод у Пенсильванії, який очолює союзник Камали Гарріс.