Список американських озброєнь назвав командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі. Про це пише CNN, зазначаючи, що за даними джерел Київ вже просив отримання цих ракет і системи звʼязку.

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Що могло б допомогти ЗСУ на фронті

За словами людей, знайомих із додатком до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу США на початку вересня, генерал Каволі окреслив перелік американської зброї, яка могла б допомогти ЗСУ воювати ефективніше.

У такий список потрапила американська високоточна крилата ракета повітряного базування AGM-158 JASSM та система зв'язку, відома як Link 16. Остання є мережею обміну даними, яку використовують Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс.

Зазначається, що Link 16 може забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами та особливо корисна для управління та контролю протиповітряної оборони. У матеріалі йдеться, що Україна вже робила запити на отримання вищезгаданої зброї.

У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, мали б цінність. Але офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння з приводу того, що секретні американські технології можуть потрапити в руки Росії,

– йдеться у матеріалі.

За даними джерел, з цим і пов'язана затримка надання системи Link 16. CNN пояснює, що ракети класу "повітря-поверхня", які запускаються з винищувачів, можуть виявитися некорисними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги у повітрі.

До речі, нещодавно до України надійшла перша партія винищувачів F-16, обіцяних Нідерландами. Крім того, Амстердам оголосив про свою участь у розробці дронів для нашої країни. решта з обіцяних 24 літаків з’являться в Україні вже найближчими місяцями.