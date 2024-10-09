Список американских вооружений назвал командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом пишет CNN, отмечая, что по данным источников Киев уже просил получения этих ракет и системы связи.

Смотрите также "Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

Что могло бы помочь ВСУ на фронте

По словам людей, знакомых с приложением к секретному докладу о стратегии администрации Байдена по Украине, которая была передана Конгрессу США в начале сентября, генерал Каволи очертил перечень американского оружия, которое могло бы помочь ВСУ воевать эффективнее.

В такой список попала американская высокоточная крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM и система связи, известная как Link 16. Последняя является сетью обмена данными, которую используют Соединенные Штаты и Североатлантический альянс.

Отмечается, что Link 16 может обеспечить бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для управления и контроля противовоздушной обороны. В материале говорится, что Украина уже делала запросы на получение вышеупомянутого оружия.

В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, имели бы ценность. Но официальные лица США ранее выражали беспокойство по поводу того, что секретные американские технологии могут попасть в руки России,

– говорится в материале.

По данным источников, с этим и связана задержка предоставления системы Link 16. CNN объясняет, что ракеты класса "воздух-поверхность", которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе.

Кстати, недавно в Украину поступила первая партия истребителей F-16, обещанных Нидерландами. Кроме того, Амстердам объявил о своем участии в разработке дронов для нашей страны. остальные из обещанных 24 самолетов появятся в Украине уже в ближайшие месяцы.