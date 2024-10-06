О доставке первых F-16 в Украину сообщил министр обороны Нидерландов Брекельманс во время своего визита в Харьков.

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Нидерландские самолеты уже в Украине

Чиновник рассказал о своих впечатлениях от пребывания в городе, страдающем от постоянных авианалетов. Министр подчеркнул настоятельную потребность Украины в истребителях.

Я впервые могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 поставлены в Украину. Это срочно нужно. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги,

– говорится в сообщении Брекельманса.

Также он добавил, что остальные обещанные 24 самолета появятся в Украине уже в ближайшие месяцы.

Отдельно Брекельманс сообщил, что Нидерланды инвестируют 400 миллионов евро в передовую разработку БПЛА вместе с Украиной.

Визит министра обороны Нидерландов в Харьков / Фото из соцсети "Х" Брекельманса

Напомним, что еще в начале августа президент Зеленский объявил, что первые F-16 поступили в Украину. Тогда британская газета The Times сообщила, что Украина получила первые 6 истребителей от Нидерландов. В начале сентября страна-союзница разрешила Украине бить по территории России своим оружием, в том числе F-16.