Министр обороны страны Рубен Брекельманс сказал, что украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России оружием, которое ей поставляют Нидерланды. Это нужно для защиты.

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Нет никаких ограничений

По словам министра обороны Нидерландов, Украина имеет право на самооборону, поэтому если страну атакуют из приграничных районов или из российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты.

Он добавил, что Украина может перехватывать вражеские ракеты оружием Нидерландов.

Брекельманс также отметил, что "международное право не ограничивается расстоянием" и что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы".

Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние,

– подчеркнул он.

Также разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

Кроме того, Брекельманс призвал других союзников снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине.