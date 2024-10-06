По словам словацкого премьера, война в Украине до сих пор продолжается только потому, что Запад стремится "поставить россиян на колени". Фицо призвал Европу отказаться от "этой русофобии" и бесстыдно объявил о намерении посетить Москву.

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Фицо обвиняет Запад, против Украины в НАТО и благодарен Москве за "свободу"

Чиновник отметил, что в соседней к Словакии стране "действительно убивают славян, а Европа существенно поддерживает это убийство". Также он отметил, что якобы конфликт в Украине нельзя решить военным путем.

Отдельно Фицо сказал, что поддерживает членство Украины в ЕС, но выступает против ее вступление в НАТО.

Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО,

– заявил политик.

Пропуск Украины в Альяс означал бы, по его мнению, начало третьей мировой войны.

Однако скандальные заявления Фицо на этом не завершились. Он также сообщил, что планирует в следующем году по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны посетить Москву.

Пожалуйста, не страдайте этой русофобией. Давайте не будем сразу говорить положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то путинские агенты,

– заранее ответил Фицо своим хейтерам.

Премьер объяснил, что своим визитом хочет поблагодарить "освободителей в Москве". Он добавил, что, мол, "свобода пришла в Словакию с востока".