Несколько дней назад Виктор Орбан сообщил, что принял предложение Зеленского провести двустороннюю встречу. В Офисе президента заявили, что уже начали подготовку к ней.
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Уже в скором времени
Глава Офиса Андрей Ермак рассказал подробности телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Чиновник подчеркнул, что обе стороны работают над организацией встречи Зеленского и Орбана.
В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем,
– говорится в сообщении руководителя Офиса.
Кроме того, Ермак отметил, что во время беседы подняли вопрос о продвижении Украины на евроинтеграционном пути.
О чем будут говорить политики
В Офисе президента предположили, какие темы поднимают на встрече Орбана и Зеленского. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном охватят широкий спектр проблем.
Это, в частности, вопросы нацменьшинств, экономические вопросы и транзита.
Мы, конечно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано,
– прокомментировал предстоящую встречу Жовква.
Встреча Зеленского и Орбана
- Во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея журналисты запечатлели момент короткого разговора между украинским лидером и венгерским премьером.
- Позже во время проходившего в Осло саммита "Украина – Северная Европа" Зеленский рассказал о чем говорил с Орбаном. Глава государств сказал коллеге, что Украине и Венгрии стоит провести конструктивную встречу. Президент также сообщил, что попросил Орбана назвать хотя бы одну причину блокирование вступления Украины в ЕС.
- Как известно, на саммите ЕС 14 – 15 декабря приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. При этом Орбан в голосовании не участвовал. Он вышел из зала. В то же время венгру удалось заблокировать предоставление Украине помощи от ЕС на четыре года в размере 50 миллиардов евро.
- 19 декабря Зеленский во время большой пресс-конференции повторил, что хочет встретиться с Орбаном лицом к лицу. Также президент отметил, что политика Венгрии не дружна с Украиной. В то же время глава государства отметил, что во время диалога с венгром тот не давил на него относительно прекращения огня или переговоров с Путиным. Об этом чиновники никогда не говорили.
- 21 декабря стало известно, что венгерский премьер согласился на встречу с Зеленским.