Чутки про це ходили і раніше, а 6 січня в інтерв'ю бельгійському виданню De Standaard Шарль Мішель врешті сам заявив про намір балотуватись до європейського парламенту.

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"Я вирішив балотуватися на європейських виборах у 2024 році", – повідомив Мішель.

Аби взяти участь у виборах, в червні він збирається приєднатися до бельгійської ліберальної партії Реформістський рух (Mouvement Réformateur, MR). Йому доведеться залишити посаду президента Євроради.

Тож, а словами Мішеля, наприкінці червня чи на початку липня Європейська рада зможе обрати його наступника.

Якщо лідери ЄС не зможуть домовитися про наступника, то ним автоматично стане лідер країни, яка головуватиме в Раді. В липні цією країною стане Угорщина. Тобто, президентом Євроради потенційно є її прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Довідка. Термін перебування Мішеля на посаді президента Євроради збігає в грудні, але поєднувати ці дві посади не можна. Вибори нового президента Європейської ради традиційно є частиною низки призначень, які після виборів погоджують глави держав та урядів країн Євросоюзу на саміті ЄС.

Орбан противник вступу України до ЄС

На саміті ЄС 14 – 15 грудня таки ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. При цьому Орбан у голосуванні участі не брав. Він вийшов із зали. Водночас угорцю вдалося заблокувати надання Україні допомоги від ЄС на чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро.