Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що останнє засідання Європейської ради показало, що механізми для обмеження деструктивного впливу Віктора Орбана на європейські амбіції України існують. За словами голови МЗС, наші дипломати розуміють, як користуватися цими механізмами. Про це він сказав на заході "Україна та світ попереду 2024".

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Як вдалося вмовити Орбана

Кулеба назвав умовляння голови уряду Угорщини надзвичайно складним завданням. За його словами, на всіх рівнях велася робота та відбулася мобілізація будь-яких факторів впливу на Будапешт.

По-перше, був проведений ретельний аналіз, хто має реальний вплив на Угорщину загалом в Європі. Навмисне не кажу особисто на Віктора Орбана. … І з цими людьми були проведені розмови… І друга була задача – до всіх учасників саміту, тобто до всіх президентів, прем'єр-міністрів Європи, які брали участь у саміті, на рівні президента або на моєму рівні, через міністрів закордонних справ, було доведене одне прохання – не треба тихо підтримувати Україну… Ви маєте всі за цими зачиненими дверима активно захищати ухвалення рішення про відкриття переговорів,

– пояснив він.

Міністр заявив, що, коли угорський прем'єр-міністр прийшов на засідання Європейської ради, то побачив, що всі не просто мовчать, а відкрито підтримують рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. А сам Орбан усвідомив, що він був єдиним, хто тоді виступав проти цих перемовин.

Це створило зовсім іншу ситуацію. Потім, коли він (Орбан – 24 Канал) вийшов із зали, він сказав навіть в публічній комунікації, що якщо всі 26 хочуть ухвалити це рішення, то хай ухвалюють. І це була зміна докорінна цього його відчуття ізоляції,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що командна робота з боку України дозволила команді Європи ухвалити це історичне рішення. За його словами, з новин можна було побачити, хто саме включився в переговори з головою угорського уряду та хто що робив.

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