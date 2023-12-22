Наразі немає великих надій на те, що вектор стосунків між країнами зміниться. Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, додавши, що в Угорщині продовжується медійна атака проти України.
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Чи відбудеться зустріч Орбана та Зеленського
Віктору Орбану належить практично всі видання Угорщини. Відтак у їхньому інформаційному просторі багато українофобства.
"Орбану взагалі не можна довіряти, тому що сьогодні він говорить одне, а завтра зовсім інше", – сказав Тібор Томпа.
Навіть якщо відбудеться зустріч із Зеленським залишається питання про що вони можуть говорити. Адже в Орбана немає ніякого співчуття до України, яка перебуває у стані війни. Наших проблем він не розуміє та взагалі не відчуває.
Зустріч нічого б не дала, бо Орбан продовжуватиме свою ганебну політику й таке саме ставлення до України,
– наголосив Томпа.
Чому Орбан не визнає війну в Україні
Угорський прем'єр використовує російські наративи, зокрема називає війну – "воєнною операцією". Після цього він намагався виправдатися, мовляв, між двома країнами не було оголошення про війну. Коли Росія зробить таку заяву, тоді буде мобілізація, а все це дуже погано.
Орбан постійно несе нісенітниці, не розбирається в суті проблеми. Думаю, перед ним немає бачення загальної картини,
– зауважив очільник угорської громади Києва.
Він додав, що під час річної пресконференції Орбан говорив про припинення війни, а як інструмент для цього називав Мінські процеси.
"Це лише чергові негідні заяви", – підсумував Тібор Томпа.
Що говорить Орбан про Україну
- Угорський прем'єр демонстративно покинув залу під час голосування про початок переговорів з Україною щодо вступу в ЄС. Таке рішення він називав ірраціональним, а нашу державу нібито не готовою до членства. Попри це, інші 26 країн підтримали переговори.
- Ще однією проблемою для Орбана є виділення коштів Україні з бюджету ЄС. Він бідкається, що у такому випадку без грошей залишиться Угорщина. Також прем'єр дивувався, як країна, яка перебуває у стані війни, може вступати в Євросоюз і говорив про те, що Угорщина нібито відчуває наслідки цієї війни "на своїй шкірі".
- Під час щорічної пресконференції в Будапешті Віктор Орбан так і не визнав, що в Україні йде війна. Повномасштабне вторгнення, за його словами, нібито є "воєнною операцією". Свої заяви він пояснив тим, що оголошення про війну не було. Відтак начебто причин, щоб так її називати – недостатньо.