Наразі немає великих надій на те, що вектор стосунків між країнами зміниться. Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, додавши, що в Угорщині продовжується медійна атака проти України.

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Чи відбудеться зустріч Орбана та Зеленського

Віктору Орбану належить практично всі видання Угорщини. Відтак у їхньому інформаційному просторі багато українофобства.

"Орбану взагалі не можна довіряти, тому що сьогодні він говорить одне, а завтра зовсім інше", – сказав Тібор Томпа.

Навіть якщо відбудеться зустріч із Зеленським залишається питання про що вони можуть говорити. Адже в Орбана немає ніякого співчуття до України, яка перебуває у стані війни. Наших проблем він не розуміє та взагалі не відчуває.

Зустріч нічого б не дала, бо Орбан продовжуватиме свою ганебну політику й таке саме ставлення до України,

– наголосив Томпа.

Чому Орбан не визнає війну в Україні

Угорський прем'єр використовує російські наративи, зокрема називає війну – "воєнною операцією". Після цього він намагався виправдатися, мовляв, між двома країнами не було оголошення про війну. Коли Росія зробить таку заяву, тоді буде мобілізація, а все це дуже погано.

Орбан постійно несе нісенітниці, не розбирається в суті проблеми. Думаю, перед ним немає бачення загальної картини,

– зауважив очільник угорської громади Києва.

Він додав, що під час річної пресконференції Орбан говорив про припинення війни, а як інструмент для цього називав Мінські процеси.

"Це лише чергові негідні заяви", – підсумував Тібор Томпа.

Що говорить Орбан про Україну