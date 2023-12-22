Пока нет больших надежд на то, что вектор отношений между странами изменится. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, добавив, что в Венгрии продолжается медийная атака против Украины.

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Состоится ли встреча Орбана и Зеленского

Виктору Орбану принадлежит практически все издание Венгрии. Следовательно, в их информационном пространстве много украинофобства.

"Орбану вообще нельзя доверять, потому что сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое", – сказал Тибор Томпа.

Даже если состоится встреча с Зеленским, остается вопрос о чем они могут говорить. Ведь у Орбана нет никакого сострадания к Украине, которая находится в состоянии войны. Наши проблемы он не понимает и вообще не чувствует.

Встреча ничего бы не дала, потому что Орбан будет продолжать свою позорную политику и такое же отношение к Украине,

– подчеркнул Томпа.

Почему Орбан не признает войну в Украине

Венгерский премьер использует российские нарративы, в частности называет войну – "военной операцией". После этого он пытался оправдаться, мол между двумя странами не было объявления о войне. Когда Россия сделает это заявление, тогда будет мобилизация, а все это очень плохо.

Орбан постоянно несет чушь, не разбирается в сути проблемы. Думаю, перед ним нет видения общей картины,

– заметил глава венгерской общины Киева.

Он добавил, что во время годовой пресс-конференции Орбан говорил о прекращении войны, а как инструмент для этого называл Минские процессы.

"Это лишь очередные недостойные заявления", – подытожил Тибор Томпа.

Что говорит Орбан об Украине