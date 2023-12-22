Пока нет больших надежд на то, что вектор отношений между странами изменится. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, добавив, что в Венгрии продолжается медийная атака против Украины.
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Состоится ли встреча Орбана и Зеленского
Виктору Орбану принадлежит практически все издание Венгрии. Следовательно, в их информационном пространстве много украинофобства.
"Орбану вообще нельзя доверять, потому что сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое", – сказал Тибор Томпа.
Даже если состоится встреча с Зеленским, остается вопрос о чем они могут говорить. Ведь у Орбана нет никакого сострадания к Украине, которая находится в состоянии войны. Наши проблемы он не понимает и вообще не чувствует.
Встреча ничего бы не дала, потому что Орбан будет продолжать свою позорную политику и такое же отношение к Украине,
– подчеркнул Томпа.
Почему Орбан не признает войну в Украине
Венгерский премьер использует российские нарративы, в частности называет войну – "военной операцией". После этого он пытался оправдаться, мол между двумя странами не было объявления о войне. Когда Россия сделает это заявление, тогда будет мобилизация, а все это очень плохо.
Орбан постоянно несет чушь, не разбирается в сути проблемы. Думаю, перед ним нет видения общей картины,
– заметил глава венгерской общины Киева.
Он добавил, что во время годовой пресс-конференции Орбан говорил о прекращении войны, а как инструмент для этого называл Минские процессы.
"Это лишь очередные недостойные заявления", – подытожил Тибор Томпа.
Что говорит Орбан об Украине
- Венгерский премьер демонстративно покинул зал во время голосования о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Такое решение он называл иррациональным, а наше государство якобы не готовым к членству. Тем не менее, остальные 26 стран поддержали переговоры.
- Еще одной проблемой для Орбана является выделение средств Украине из бюджета ЕС. Он жалуется, что в таком случае без денег останется Венгрия. Также премьер удивлялся, как страна, которая находится в состоянии войны, может вступать в Евросоюз и говорил о том, что Венгрия якобы ощущает последствия этой войны "на своей коже".
- Во время ежегодной пресс-конференции в Будапеште Виктор Орбан так и не признал, что в Украине идет война Полномасштабное вторжение, по его словам, якобы "военная операция". Свои заявления он объяснил тем, что объявления о войне не последовало. Поэтому вроде бы причин, чтобы так ее называть – недостаточно.