Золтан Ковач, государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии и правительственный уполномоченный по вопросам председательства Венгрии в ЕС в 2024 году, выложил сообщение в соцсети Х. В нем чиновник прокомментировал, может ли Орбан заменить Мишеля.

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Как в Венгрии реагируют на возможное назначение Орбана главой Евросовета

Всем тем, кто задается вопросом, может ли Виктор Орбан исполнять обязанности временного президента Европейского совета, если президент Совета ЕС станет депутатом Европарламента: давайте сохранять наше стратегическое спокойствие,

– написал Ковач.

Сам Орбан пока не реагировал на возможное назначение.

Как в Европе реагируют на такие изменения