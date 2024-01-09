Об этом "офф рек" сообщили источники 24 Канала. Эти выборы в Европейский парламент должны состояться в мае 2024 года.

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Зачем Мишель хочет баллотироваться в Европейский парламент

Собеседники рассказали, что после большой политической карьеры в роли министра, премьер-министра и президента Европейского совета с двумя мандатами, Шарль Мишель накопил большой опыт для того, чтобы помочь гражданам.

Президент Мишель возвращается для непосредственного обзора и диалога с гражданами. Это наиболее естественное "демократическое упражнение" для европейских лидеров. Только так мы сможем обеспечить гражданам ощущение, что их услышат и поймут,

– сказали источники.

Они также подчеркнули, что 2024 год будет решающим. Ведь выборы заложат основу и определят курс для продвижения и роста ЕС к концу этого десятилетия.

"Президент имеет видение "Европы 2030" и будет сильным голосом для его реализации", – отметили собеседники.

Они подчеркнули, что Мишель хочет защитить сильную и могущественную Европу, способную принимать суверенные решения в собственных интересах и в соответствии с ее ценностями. Кроме того, он стремится обеспечить возрождение единого рынка для создания рабочих мест, процветания и роста, которые могут иметь значение для Европы в целом.

Европа нуждается в политическом лидерстве в сложном мире. Президент не пожалеет энергии, чтобы выслушать, понять и принять меры для сильной и независимой Европы, которую заслуживают граждане,

– подчеркнули источники.

Как повлияют выборы на нынешний пост Мишеля

Собеседники отметили, что Мишель и в дальнейшем будет полностью предан своей роли и обязанностям как президент Совета ЕС. По словам источников, он придерживался таких же подходов, когда был премьер-министром Совета и баллотировался на выборах в Бельгии в 2019 году.

"Нет никаких юридических или каких-либо других препятствий для того, чтобы президент баллотировался на следующих выборах в Европарламент. Напротив, это укрепляет демократическую легитимность его роли, делает его более ответственным перед гражданами и приближает его к гражданам, чтобы понять их проблемы и вызовы", – отметили собеседники.

Они также заверили, что в любом случае, выборы следующего президента Совета ЕС должны состояться в июне 2024 года. В то же время срок полномочий Шарля Мишеля на посту президента Европейского совета длится до 30 ноября 2024 года.

Если он будет избран, его должность президента Европейского совета закончится, когда он приступит к своим обязанностям члена Европейского парламента после присяги,

– сказали источники.