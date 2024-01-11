Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – серьезная угроза для ситуации в Европе, поэтому его нужно держать в поле зрения. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Читайте также У Орбана неожиданно ответили по поводу его возможного председательства в Евросовете

"Орбана не надо упускать из поля зрения. С ним нужно вести разговоры, потому что он, по моему мнению, является серьезной угрозой дестабилизации в Европе. По его примеру сейчас начинает действовать Роберт Фицо", – сказал он.

Переговоры будут непростыми

Валерий Клочок отметил, что любой диалог с венграми – это хорошая новость. Однако переговоры между Украиной и Венгрией будут непростыми. В частности, из-за претензий Орбана относительно жителей Закарпатья, которых он считает венграми.

Конечно, переговоры с Венгрией будут непростыми. Учитывая, что Венгрия фактически заявляет о своих претензиях на ограничение в Украине прав и свобод граждан, которых она считает коренными венграми. Потому это не простой процесс. Но хорошо, что он будет,

– подчеркнул он.

Кулеба встретится с Сиярто: главное