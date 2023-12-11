Министр подчеркнул, что во время этого разговора они честно отвечали на поставленные друг другу вопросы. Политики также передали некоторые сигналы по поводу будущих отношений между нашими государствами.

К теме "Выполнили все требования": Кулеба впервые за время полномасштабной войны встретится с Сийярто

Кулеба прокомментировал встречу с Сийярто

Украинский министр подчеркнул, что он вместе со своим венгерским коллегой говорили около 1 часа. По словам главы МИД Украины, это был "очень долгий, искренний разговор".

Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга,

– сказал он.

Министр отметил, что главной темой разговора было решение Европейского Совета относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС. Он попросил дать Венгрии немного времени по поводу окончательной позиции в отношении начала переговорного процесса.



"Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", – подчеркнул Кулеба.

Сийярто не изменил мнения об Украине после разговора с Кулебой

Прокомментировал встречу с Дмитрием Кулебой и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он отметил, что с момента начала полномасштабной войны не встречался лично с Кулебой, хотя до этого они много встречались, переговаривались и разговаривали.

"Это был трудный период для двусторонних отношений, ведь с 2015 года правила все больше усиливали права венгерского национального сообщества, и все это омрачало двусторонние отношения", – рассказал он.

Во время встречи, по словам Сийярто, они обсуждали евроинтеграционные амбиции Украины. Венгерский министр сказал, что "это для нас не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего всего Евросоюза".

Предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не догадывается о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество. Достаточно подумать, какие неуправляемые проблемы вызвало предварительное решение Еврокомиссии по транзиту зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузов,

– подчеркнул Сийярто.

Он сказал, что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении в ЕС "взаимно выгодным способом".

Не забыл венгерский глава МИД упомянуть и закон о нацменьшинствах. Он сказал Кулебе, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года.

В заключение Сийярто отметил, что они вместе с Кулебой точно останутся "преданными дальнейшему развитию двусторонних отношений".