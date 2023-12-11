Об этом сообщил министр иностранных дел Украины накануне заседания Совета МИД ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Кулеба также добавил, что Украина выполнила требования Будапешта.

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Украина делает успехи

Прибыв на встречу с европейскими коллегами, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже приняла три из четырех законов, которые требовала Еврокомиссия. По его словам, законы о САП, НАБУ и национальном образовании для нацменьшинств.

Этот законодательный акт приводит национальное законодательство Украины в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, которая должна снять беспокойство, постоянно выражаемое Венгрией в ходе дискуссий, первый законодательный акт, закон о лоббировании, был зарегистрирован в парламенте и также будет принят,

– сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что приехал в Брюссель с четким месседжем о "готовности Украины выполнить домашнее задание для начала переговоров о вступлении и продвижении к членству в ЕС".

К слову, в четверг европейские лидеры будут решать не только дальнейшую судьбу евроинтеграции Украины, но и выделение 50 миллиардов евро в рамках "Ukrainian Facility", 12-й пакет санкций и продолжение финансирования Европейского фонда мира. Дмитрий Кулеба говорит, что заседание Европейского совета будет сложное, впрочем, ожидает положительного решения.

"Мы ожидаем, что Европейский Союз примет решение, которое оценит усилия, приложенные Украиной, и предоставит нашему государству "зеленый свет" на открытие переговоров о вступлении", – заявил Кулеба.

Процесс расширения ЕС все равно продолжится

В преддверии исторического заседания украинская сторона ведет переговоры со всеми государствами-членами ЕС. В частности, это касается и Венгрии, выступающей против открытия переговоров. Сегодня на полях заседания Совета ЕС Дмитрий Кулеба встретится с Петером Сийярто.

Это будет наша первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения. И я думаю, что сам этот факт говорит сам за себя, что мы продолжаем диалог, мы говорим с Венгрией и, как я только что сказал, Украина изменилась,

– добавил украинский министр.

Глава МИД Украины говорит, что сложно понять, откуда Будапешт берет аргументы против открытия переговоров о вступлении, поскольку Украина выполнила все требования Венгрии.

Украинский министр считает, что сейчас ставки "очень высокие" как для Украины, так и для самого ЕС. Отказ о начале переговоров о вступлении станет "демотивирующим решением" для украинского народа. По словам Кулебы, всему миру это будет сигналом о неспособности ЕС выполнять свои обещания и принимать решения исторического характера. Впрочем, процесс расширения Евросоюза не остановится.

"Я думаю, что это (решение – 24 Канал) будет разрушительным для обеих сторон, если это произойдет. Но вы не можете остановить вращающиеся колеса истории. Я не сомневаюсь, что процесс расширения ЕС продолжится. Украина будет членом ЕС", – сообщил Кулеба.