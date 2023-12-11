Про це повідомив міністр закордонних справ України напередодні засідання Ради МЗС ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Кулеба також додав, що Україна виконала вимоги Будапешту.

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Україна робить успіхи

Прибувши на зустріч з європейськими колегами, Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже ухвалила три з чотирьох законів, які вимагала Єврокомісія. За його словами, закони про САП, НАБУ та національну освіту для нацменшин.

Цей законодавчий акт приводить національне законодавство України у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, що має зняти занепокоєння, яке постійно висловлювала Угорщина в ході дискусій, перший законодавчий акт, закон про лобіювання, був зареєстрований у парламенті й також буде прийнятий,

– сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що приїхав до Брюсселю із чітким меседжем про "готовність України виконати домашнє завдання для початку переговорів про вступ і просування до членства в ЄС".

До слова, в четвер європейські лідери вирішуватимуть не лише подальшу долю євроінтеграції України, а й виділення 50 мільярдів євро в рамках "Ukrainian Facility", 12-ий пакет санкцій та продовження фінансування Європейського фонду миру. Дмитро Кулеба каже, що засідання Європейської ради буде складне, втім очікує на позитивне рішення.

"Ми очікуємо, що Європейський Союз ухвалить рішення, яке оцінить зусилля, докладені Україною, і надасть нашій державі "зелене світло" на відкриття переговорів про вступ", – заявив Кулеба.

Процес розширення ЄС все одно продовжиться

Напередодні історичного засідання українська сторона веде переговори з усіма державами-членами ЄС. Зокрема, це стосується й Угорщини, яка виступає проти відкриття переговорів. Сьогодні на полях засідання Ради ЄС Дмитро Кулеба зустрінеться з Петером Сіярто.

Це буде наша перша особиста зустріч з початку широкомасштабного вторгнення. І я думаю, що сам цей факт говорить сам за себе, що ми продовжуємо діалог, ми говоримо з Угорщиною і, як я щойно сказав, Україна змінилася,

– додав український міністр.

Очільник МЗС України каже, що важко зрозуміти, звідки Будапешт бере аргументи проти відкриття переговорів про вступ, оскільки Україна виконала всі вимоги Угорщини.

Український міністр вважає, що зараз ставки "дуже високі", як для України, так і для самого ЄС. Відмова про початок переговорів про вступ стане "демотивуючим рішенням" для українського народу. За словами Кулеби, для всього світу це буде сигналом про нездатність ЄС виконувати свої обіцянки й приймати рішення історичного характеру. Втім, процес розширення Євросоюзу не зупиниться.

"Я думаю, що це (рішення – 24 Канал) буде руйнівним для обох сторін, якщо це станеться. Але ви не можете зупинити колеса історії, які обертаються. Я не маю жодних сумнівів, що процес розширення ЄС продовжиться. Україна буде членом ЄС", – повідомив Кулеба.