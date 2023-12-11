Міністр наголосив, що під час цієї розмови вони чесно відповідали на поставлені одне одному питання. Політики також передали деякі сигнали стосовно майбутніх відносин між нашими державами.

До теми "Виконали всі вимоги": Кулеба вперше за час повномасштабної війни зустрінеться з Сіярто

Кулеба прокоментував зустріч із Сіярто

Український міністр наголосив, що він разом зі своїм угорським колегою говорили близько однієї години. За словами глава МЗС України, це була "дуже довга, щира розмова".

Ми давно одне одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та ґрунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного,

– сказав він.

Міністр зауважив, що головною темою розмови було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Він попросив дати Угорщині трохи часу стосовно остаточної позиції щодо початку переговорного процесу.



"Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", – наголосив Кулеба.

Сіярто не змінив думки про Україну після розмови з Кулебою

Прокоментував зустріч з Дмитром Кулебою й угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Він зазначив, що з моменту початку повномасштабної війни не зустрічався особисто з Кулебою, хоча до цього вони багато зустрічалися, перемовлялися та розмовляли.

"Це був важкий період для двосторонніх відносин, адже з 2015 року правила, які все більше посилювали права угорської національної спільноти й все це затьмарювали двосторонні відносини", – розповів він.

Під час зустрічі, за словами Сіярто, вони обговорювали євроінтеграційні амбіції України. Угорський міністр сказав, що "це для нас не тактичне питання, а рішення, яке має історичне значення для майбутнього всього Євросоюзу".

Пропозиція щодо рішення не підготовлена, Єврокомісія практично не здогадується про вплив членства України в ЄС на всю громаду. Достатньо подумати, яких некерованих проблем викликало попереднє рішення Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування обов'язкового ліцензування українських вантажів, – наголосив Сіярто.

Він сказав, що Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати, що Україна продовжить перемовини про вступ у ЄС у "взаємовигідний спосіб".

Не забув угорський глава МЗС згадати й закон про нацменшини. Він сказав Кулебі, що Угорщина очікує повернення до умов у 2015 році.

Наостанок Сіярто зазначив, що вони разом з Кулебою точно залишаться "відданими подальшому розвитку двосторонніх відносин".