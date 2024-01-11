Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он отметил важность этой встречи двух министров.

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Кулеба и Сийярто будут встречаться в Ужгороде

Николенко отметил, что данная встреча станет продолжением недавних политических контактов двух стран. По его словам, министры намерены встретиться в Ужгороде 29 января.

Ключевыми темами станут организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

– сказал спикер МИД.

Следует отметить, что новая встреча с Дмитрием Кулебой подтвердил и сам Петер Сийярто. Он подчеркнул, что во время встречи со своим украинским коллегой увидит, может ли встреча на уровне глав нашего государства помочь ситуации, которая сложилась между Украиной и Венгрией.

Кроме того, глава венгерского МИД добавил, что хочет рассмотреть с Кулебой, какую работу необходимо проделать для проведения встречи лидеров.

Министры уже встретились после 24 февраля 2022 года