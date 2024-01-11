Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Руслан Осипенко. Он отметил, что усилия украинской дипломатии сейчас сосредоточены на более узком фронте, чем того бы хотелось.

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Над чем украинской дипломатии стоит поработать

Учитывая военные вызовы, Украина должна проводить многоуровневую дипломатию. Следует отстаивать интересы нашего государства и перед общественностью наших стран-партнерок, и перед зарубежными экспертами, и перед парламентариями и высшими должностными лицами приверженных или нейтральных к Украине государств.

"Украинская дипломатия (за время войны – 24 Канал) сделала очень многое, собрав за плечами Украины коалицию, которая поддерживает украинцев (в вооруженной борьбе против агрессора – 24 Канал)", – отметил Осипенко.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день усилия украинской дипломатии сосредоточены в основном на высшем политическом уровне и коммуникации с другими дипломатами, тогда как все остальные уровни несколько "проседают". В частности, на уровне межпарламентского взаимодействия для народных депутатов есть определенные препятствия.

Что происходит с допуском нардепов к заграничным командировкам Летом 2023 года обществу стали известны подробности зарубежных командировок некоторых нардепов. В частности, журналисты смогли установить, что член комитета нацбезопасности Юрий Аристов отдыхал на Мальдивах, подав в Верховную раду справку о болезни. После этого в парламенте ужесточили требования по выезду нардепов за границу. Однако среди оппозиционных депутатов звучат предостережения, что руководители Рады злоупотребляют своим правом не давать разрешения на выезд. Наиболее резонансным случаем здесь стало аннулирование уже согласованного разрешения на выезд Петру Порошенко. На этом фоне 1 января заработали новые правила выезда депутатов за границу. Отныне народные избранники должны согласовывать тезисы, которые собираются произнести в общении с зарубежными коллегами, с украинским МИД. Отдельные парламентарии критикуют эти нормативы как не соответствующие нормам демократии и плюрализма мнений.

"Мы должны доносить свою позицию (до зарубежных парламентариев, экспертов и общественности – 24 Канал). Посмотрите на последний случай в Италии (где в городе Модена россияне готовились сделать выставку о "расцвете Мариуполя" под оккупацией – 24 Канал). Россияне умело используют мягкую силу", – убежден эксперт-международник.

В то же время идентичных по уровню огласки событий, продвигающих украинский взгляд на российскую агрессию, на Западе мало. Соответственно, это может быть одним из направлений работы, к которому украинской дипломатии следует прилагать больше усилий.

Успехи украинской дипломатии в течение полномасштабной войны