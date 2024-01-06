Ранее в распоряжении руководства Верховной Рады, которое начало действовать с 1 января, ввели новые правила работы. Если же депутат не получил разъяснений МИД и не согласовал с министерством нашего государства тезисы своих будущих заявлений, ему могут отказать в поездке за границу.

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Стефанчук о необходимости коррективов в распоряжении

Глава Верховной Рады подтвердил, что народные избранники перед командировкой должны получить тезисы Министерства иностранных дел. По его словам, парламенту IX созыва есть что предъявить украинскому народу.

Руслан Стефанчук отметил, что проанализировав парламентскую деятельность в последнее время, с 1 января возникла необходимость внести определенные коррективы.

Депутат должен предъявить план командировки и определить результаты, с которыми планирует вернуться в Украину. Нам не нужны командировки, когда кто хочет просто обновить свою коллекцию. Мы должны четко понимать, для чего это осуществляется, с какой целью и что оно принесет для Украины.

– подчеркнул глава Верховной Рады.

Он подчеркнул, что теперь депутаты не могут брать командировки, ехать и самостоятельно продлевать количество дней, находясь за границей неограниченный срок. Это теперь четко регламентировано, поскольку они должны уехать, выполнить свою миссию и вернуться назад.

Возмущение из-за тезисов от МИД

По словам Стефанчука, вопрос получения тезисов от Министерства иностранных дел вызвал большой шквал обсуждений.

Прежде всего важно понимать, что в период военного положения очень важен "единый голос", так называемый "one voice" от государства. И те, кто критикуют, уезжая в командировку, все равно получают эти тезисы, потому что такова государственная политика,

– отметил чиновник.

Он сказал, что в отношении основных вопросов, а именно – оружия, финансов, помощи Украине, санкционной поддержки, все должны быть одним голосом, поскольку наше государство на международном уровне является одной командой.

О чем еще сказал Стефанчук