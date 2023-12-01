Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец". В комментарии 24 Каналу спикер ГПСУ Сергей Демченко объяснил, что случилось.

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Порошенко не пропустили на границе

Утром Петр Порошенко заявил, что хотел пересечь границу Украины в сторону Польши Для этого он имел при себе подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники его не пропустили.

По словам народного депутата, у него были запланированы встречи в Польше и США.

В ГПСУ подтвердили информацию о том, что Порошенко не выпущен из страны. Спикер ГПСУ Сергей Демченко рассказал, что пограничники не пропустили нардепа из-за того, что его командировка за границу отменена.

Комментарий Госпогранслужбы

Сергей Демченко подчеркнул, что пограничники обеспечивают оформление и пропуск людей через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и Правилами пересечения границы гражданами Украины.

Во время военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Что касается Порошенко, то пограничники получили информацию о том, что его командировка отменена.

У пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины,

– объяснил Демченко.

В сети распространяют информацию о том, что решение главы ВР Руслана Стефанчука якобы отменил первый вице-спикер Александр Корниенко.