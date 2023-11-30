По словам польского премьера, старая система хорошо работала. Именно поэтому он решительно поддерживает ее восстановление.

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Моравецкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по инфраструктуре. Целью этих директив должен быть возврат к предыдущей системе.

Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые возвращающиеся из-за границы грузовики, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты,

– отметил Моравецкий.

Отметим, что среди требований протестующих есть восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков, пересекающих границу с ЕС.

Ранее Матеуш Моравецкий заявлял, что правительство Польши потребует от ЕС расторгнуть соглашение с Украиной, которое было отменено согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Чего требуют польские перевозчики

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать пограничные переходы из Украины.

У блокировщиков есть 6 требований:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "ЄЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Важно! Польский политик и лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск, комментируя ситуацию с блокированием границы с Украиной, обвинил действующее правительство в бездействии.