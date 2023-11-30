За словами польського прем'єра, стара система добре працювала. Саме тому він рішуче підтримує її відновлення.
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Моравецький наголосив, що вкрай важливо, аби міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури. Метою цих директив має бути повернення до попередньої системи.
Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести,
– зазначив Моравецький.
Зауважимо, що серед вимог протестувальників є відновлення дозвільної системи для українських перевізників, які перетинають кордон з ЄС.
Раніше Матеуш Моравецький заявляв, що уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною, яку було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.
Чого вимагають польські перевізники
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати прикордонні переходи з Україною.
У блокувальників є 6 вимог:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто.