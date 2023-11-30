За словами польського прем'єра, стара система добре працювала. Саме тому він рішуче підтримує її відновлення.

Дивіться також Влада Польщі заявила про домовленості з перевізниками, які блокують кордон

Моравецький наголосив, що вкрай важливо, аби міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури. Метою цих директив має бути повернення до попередньої системи.

Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести,

– зазначив Моравецький.

Зауважимо, що серед вимог протестувальників є відновлення дозвільної системи для українських перевізників, які перетинають кордон з ЄС.

Раніше Матеуш Моравецький заявляв, що уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною, яку було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Чого вимагають польські перевізники

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати прикордонні переходи з Україною.

У блокувальників є 6 вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

Важливо! Польський політик та лідер опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності.