Гаджадхур – задоволений результатом. Згодом він схарактеризував зустріч як "дуже добру".

Зверніть увагу До кінця року є шанс стабілізувати ситуацію: нардеп пояснив російський слід протестів у Польщі

Сьогоднішня зустріч пройшла дуже добре. Хочу подякувати представникам індустрії за участь і жваву дискусію. Дякуємо також за вашу гнучкість у переговорах,

– мовиться у повідомленні.

Водночас представник перевізників заявив, що блокада кордону не припиниться.

Влада Польщі запропонувала зміни

Гаджадхур також додав, що Польща планує запровадити посилену перевірку українських перевізників на під'їзних шляхах до кордону.

"Ми хочемо боротися з нечесною конкуренцією з боку закордонних компаній, які забирають ринок у чесних польських перевізників… Результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під'їзних дорогах до прикордонних пунктів, які блокуються", – наголосив міністр.

Участь у цих перевірках братимуть представники інспекції автомобільного транспорту, представники митної, прикордонної служб та поліції.

Зауважте! Василь Зварич – посол України в Польщі – заявив, що черги на польсько-українському кордоні – зменшилися. До такого результату призвели дві причини. Частина українських водіїв вирушили у пункти пропуску з іншими країнами. Перевізники, які влаштували блокаду кордону, пропускають по 6 вантажівок на годину.