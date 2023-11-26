Непорозуміння повинно врегулюватися до кінця 2023 року. Таким припущенням з 24 Каналом поділився народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда, зауваживши, що за розхитуванням ситуації однозначно стоїть російська агентура.
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Чому не виходить владнати конфлікт
Росіяни обрали дуже вдалий момент, щоб провести спецоперацію з розхитування польсько-українських відносин. Польща перебуває у стані міжвладдя – старий уряд за кілька тижнів замінить новий.
"Відповідно, у них такого бажання розв'язувати це питання немає. Вони занурюються у внутрішньополітичну ситуацію. Вони хочуть майбутньому уряду передати всі проблеми та нехай ті самі все вирішують", – зауважив Олег Дунда.
За даними народного депутата, ситуація може стабілізуватися до 15 – 20 грудня.
Російський слід
За словами нардепа, у нашому усвідомленні війна відбувається лише у військовому плані – окопи, траншеї, оборона, наступ, артилерійські постріли. Утім, також є війни в інформаційному, фінансовому та ідеологічних просторах. Те, що зараз коїться на польсько-українському кордоні – прояв цієї війни.
Дунда про ситуацію на кордоні з Польщею: дивитися відео
Для того, щоб послабити Україну і щоб вона не була спроможна захищати себе, Москва використовує дуже багато інструментів. Зокрема, для зниження цієї спроможності,
– пояснив Дунда.
Приміром, у серпні – вересні в інформаційному просторі Польщі почалося розхитування Волинської трагедії. За інформацією нардепа, ініціаторами цього процесу були росіяни. Кремлівська агентура проникла майже в усі європейські країни, починаючи від Брюсселя й до Варшави. Окупанти знаходять між народами конфліктні питання, зокрема історичні, та починають роздмухувати полум'я.
Волинська трагедія
У 1943 – 1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті офіційно заявляє про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35 – 40 тисяч убитих поляків.
Також тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають "різаниною", її офіційно визнали геноцидом. Поляки звинувачують у трагедії Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.
"У чому тут "російська вуха"? У тому, що протестують не всі перевізники. Протестують чомусь представники перевізників, які насамперед працювали на білоруських та російських ринках. Тобто, півтора року закритий ринок, а вони лише зараз згадали, що їм погано", – наголосив Олег Дунда.
Блокада польцьких перевізників: що відомо
- 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребене". Зараз рух там ускладнений.
- Перелік вимог польських перевізників чималий. Наприклад: заборона для компаній з України перевезень у межах ЄС і відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників. Також протестувальники вимагають виключення польських вантажних автомобілів з "єЧерги" для порожніх автомобілів, які повертаються з України.
- За цей час на заблокованому кордоні померли двоє українських водіїв. Федерація роботодавців України заявляє про прямі збитки від блокади в 400 мільйонів євро. Попередньо, блокада триватиме до 3 січня 2024 року.