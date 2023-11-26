Недоразумение должно урегулироваться до конца 2023 года. Таким предположением с 24 Каналом поделился народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда, заметив, что за расшатыванием ситуации однозначно стоит российская агентура.

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Почему не выходит разрешить конфликт

Россияне выбрали очень удачный момент, чтобы провести спецоперацию по расшатыванию польско-украинских отношений. Польша находится в состоянии межвластия – старое правительство через несколько недель заменит новое.

"Соответственно, у них такого желания решать этот вопрос нет. Они погружаются во внутриполитическую ситуацию. Они хотят будущему правительству передать все проблемы и пусть те же все решают", – отметил Олег Дунда.

Заметьте! Советник ОП Михаил Подоляк рассказал, что блокада, которая сейчас проходит на польско-украинской границе, является отголоском внутренней борьбы в Польше, то есть парламентских выборов. По его словам, нужно дождаться формирования коалиционного правительства, которое формируют вокруг персоны Дональда Туска.

По данным народного депутата, ситуация может стабилизироваться до 15 – 20 декабря.

Российский след

По словам нардепа, в нашем осознании война идет только в военном плане – окопы, траншеи, оборона, наступление, артиллерийские выстрелы. Однако, есть войны в информационном, финансовом и идеологических пространствах. То, что сейчас происходит на польско-украинской границе – проявление этой войны.

Дунда о ситуации на границе с Польшей: смотреть видео

Для того чтобы ослабить Украину и чтобы она не была способна защищать себя, Москва использует очень много инструментов. В частности, для снижения этой способности,

– объяснил Дунда.

К примеру, в августе – сентябре в информационном пространстве Польши началось расшатывание Волынской трагедии. По информации нардепа, инициаторами этого процесса были россияне. Кремлевская агентура проникла почти во все европейские страны, начиная от Брюсселя и Варшавы. Оккупанты находят между народами конфликтные вопросы, в том числе исторические, и начинают раздувать пламя.

Волынская трагедия В 1943-1944 годах на Волыни происходили массовые убийства поляков. Польский институт нацпамяти официально заявляет о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также о 5 тысячах убитых украинцев. Украинские историки называют другие цифры: до 20 тысяч убитых украинцев и 35 – 40 тысяч убитых поляков. Также продолжаются дискуссии по исполнителям преступления и организаторам. В Польше Волынскую трагедию называют "резнею", ее официально признали геноцидом. Поляки обвиняют в трагедии Украинскую повстанческую армию, однако с такой трактовкой не соглашаются в Украине.

"В чем здесь "российские уши"? В том, что протестуют не все перевозчики. Протестуют почему-то представители перевозчиков, которые в первую очередь работали на белорусских и российских рынках. То есть, полтора года закрытый рынок, а они только сейчас вспомнили, что им плохо", – подчеркнул Олег Дунда.

Блокада польских перевозчиков: что известно