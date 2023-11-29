Гаджадхур – доволен результатом. Впоследствии он охарактеризовал встречу как "очень хорошую".

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Сегодняшняя встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителей индустрии за участие и оживленную дискуссию. Спасибо также за вашу гибкость в переговорах,

– говорится в сообщении.

В то же время представитель перевозчиков заявил, что блокада границы не прекратится.

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Гаджадхур также добавил, что Польша планирует ввести усиленную проверку украинских перевозчиков на подъездных путях к границе.

"Мы хотим бороться с нечестной конкуренцией со стороны зарубежных компаний, которые забирают рынок у честных польских перевозчиков… Результатом этой встречи станет усиление контроля на подъездных дорогах к пограничным пунктам, которые блокируются", – подчеркнул министр.

Участие в этих проверках примут представители инспекции автомобильного транспорта, представители таможенной, пограничной служб и полиции.

Заметьте! Василий Зварыч – посол Украины в Польше – заявил, что очереди на польско-украинской границе – уменьшились. К такому результату привели две причины. Часть украинских водителей отправились в пункты пропуска с другими странами. Перевозчики, устроившие блокаду границы, пропускают по 6 грузовиков в час.