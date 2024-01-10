Российские оккупанты убили в Мариуполе десятки тысяч человек. Большинство из них – похоронены в братских могилах. Среди них – дети. Город равняли с землей, сбрасывая авиабомбы. Выжившие сейчас находятся в аду оккупации. Тем временем российский пропагандист собрался провести в Модене выставку-конференцию о якобы "расцвете Мариуполя".

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В МИД Украины назвали это провокацией. Италия поддерживает на всех уровнях суверенитет и территориальную целостность Украины. Впоследствии городской голова заявил, что муниципалитет Модены не оказывал этой выставке никакой поддержки.

А уже 9 января Олег Николенко – спикер МИД Украины – в комментарии 24 Каналу заявил, что мэрия Модены отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе. Это результат мощной работы украинской стороны.

Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

– подчеркнул Николенко.

Кроме того, в МИД Украины призвали другие города перенять опыт Модены и не предоставлять площадки для российской пропаганды.