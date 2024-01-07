Кремль не жалеет денег, чтобы рассказывать миру о якобы "расцвет" оккупированных территорий. Детальнее об этом 24 Каналу рассказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко.

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Российская пропаганда распространяется

Для мариупольцев в оккупации и выехавших из города через российский террор подобные меры, в которых поддерживают действия России, являются настоящим издевательством.

Десятки тысяч людей, уехавших из города, у которых очень болит душа за Мариуполь, подняли насилие в соцсетях. Мэр Модены будет инициировать пересмотр решения (о проведении выставки – 24 Канал),

– отметил Николай Осиченко.

Во вторник, 9 января, состоится сессия городского совета. Местные власти должны принять решение об отмене мероприятия. Так или иначе сам факт планирования проведения подобной выставки является плохим "колокольчиком".

"Россия ведет очень активную информационную войну на оккупированных территориях, но ей этого мало. Она будет лезть еще и в Европу. Думаю, если ее отменят в Модене, Россия найдет лоббистов, повод, новый город и чиновников, для которых деньги не пахнут. Для нее" важно продвинуть кейс "возрожденного, освобожденного города", – подчеркнул Осиченко.

Такой вывод можно сделать из того, сколько денег вкладывают в Мариуполь. Однако не для того, чтобы сделать жизнь людей там лучше. Восстанавливают логистические цепи и инфраструктурные объекты, необходимые для дальнейшего ведения войны.

В пропаганду вкладывают сумасшедшие средства

Россияне сосредотачиваются на отбеливании собственной репутации не только в Мариуполе. Огромное финансирование выделяют для этого на всех захваченных территориях.

Все средства идут через (Александра) Малькевича – это человек, занимающийся кураторством всех СМИ на оккупированных территориях. Сейчас у них основные усилия направлены на общественное мнение об оккупированных территориях.

– объяснил Осиченко.

Что известно об Александре Малькевиче

Александр Малькевич был близким соратником главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Собственно, не без помощи Пригожин Малькевич создавал масштабные медийные проекты, цель которых – продвижение российского влияния в странах Африки и США.

Российский пропагандист возглавляет "херсонское отделение" Союза журналистов России. После полномасштабного вторжения России Малькевич запустил "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Общественного телевидения". Недавно он даже издал книгу "Люди Херсонщины. Гордость России".

17 июня СБУ сообщила о Александр Малькевич был близким соратником главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Собственно, не без помощи Пригожин Малькевич создавал масштабные медийные проекты, цель которых – продвижение российского влияния в странах Африки и США.Российский пропагандист возглавляет "херсонское отделение" Союза журналистов России. После полномасштабного вторжения России Малькевич запустил "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Общественного телевидения". Недавно он даже издал книгу "Люди Херсонщины. Гордость России".17 июня СБУ сообщила о подозрение Малькевичу . Интересно отметить, что пропагандист также находится в санкционном списке за распространение дезинформации. А YouTube удалил его канал.

К сожалению, российская пропаганда работает очень хорошо за рубежом. Поэтому иногда ее могут использовать для того, чтобы помочь Кремлю продвигать нарратив, что на оккупированных территориях все якобы "прекрасно". Выставка в Модене – это подтверждение.

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