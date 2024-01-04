МИД назвало запланированное мероприятие о том, как украинский Мариуполь переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировало государство-агрессорка, провокацией, сообщает 24 Канал.

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Реакция украинского МИД

Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией – провокация,
– отметил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он заявил, что МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

По словам Николенко, на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Спикер подчеркнул, что "мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция".

Что известно о мероприятии: коротко

  • В итальянском городе Модена 20 января запланировали провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс обновления" после того, как его оккупировала Россия.
  • В анонсе мероприятия содержатся классические пропагандистские тезисы Кремля. Там город Мариуполь назвали символом "восстания на Донбассе против киевской хунты", которое вроде бы сейчас стремительно восстанавливают "под эгидой институтов Российской Федерации".
  • Так, на этой конференции-выставке планируют презентовать "результаты" выставки, организованной "Ассоциацией содействия культурной интеграции между Италией и Россией".
  • В сообщении отметили, что на мероприятии будет выступление российского консула и "независимого" журналиста Андреа Лучиди.