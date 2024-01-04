МИД назвало запланированное мероприятие о том, как украинский Мариуполь переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировало государство-агрессорка, провокацией, сообщает 24 Канал.

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Реакция украинского МИД

Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией – провокация,

– отметил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он заявил, что МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

По словам Николенко, на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Спикер подчеркнул, что "мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция".

Что известно о мероприятии: коротко