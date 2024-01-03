Детальнее об этом рассказали в Минреинтеграции. В ведомстве отмечают, что имеют очередную возможность рассказать, что становится все больше тех, кого удается вернуть из российской депортации.
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История возвращения длилась больше года
Как отмечают в Минреинтеграции, стартовала история возвращения еще в апреле 2022 года. Тогда под Москву из временно оккупированного Мариуполя вывезли 17-летнего Александра в составе группы, которая насчитывала 31 украинского ребенка. Большинство этих детишек – сироты или лишенные родительской опеки.
Так, в канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель. Она занимается возвращением украинских детей.
И вот новая маленькая победа. Сейчас Александр уже находится в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотел вернуться,
– говорят в министерстве.
В ведомстве выражают благодарность главе управления Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" Дарье Касьяновой, а также МИД Украины.
Россия не хочет обмениваться военнопленными
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. В то же время он отметил, что Кремль пытается в этом обвинить Украину. Кроме того, страна-агрессор пытается расколоть украинцев.
Агрессор делает информационные пропагандистские кампании. В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан – родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины,
– отметил Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, "вбросы" совершаются в сторону родственников украинских военнопленных. В них проталкивают месседжи, что необходимо продолжать давить на Украину в вопросах, связанных с обменом пленников Кремля. Лубинец отметил, что россияне делают это намеренно. А их цель – раскол общества.