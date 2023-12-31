"Страх войны был", – вспоминает Богдан Ермохин, переживший вторжение врага в Мариуполь в 2014 году. Парень рассказал о своем детстве без родителей, жизни в осаде и насильственном вывозе в Россию.

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Сирота войны: 14-го и 22-го лет

Богдан считал Мариуполь самым красивым местом для полномасштабного вторжения в 2022 году. К сожалению, парень не может вспомнить лицо своих родителей, покинувших этот мир в 2014 году, но помнит страх и российские флаги.

Я помню, что были солдаты, я не очень понимал, кто это, но русские знамена уже были у нас. Конечно, был страх войны, когда я остался с ней один на один, у меня родители уже умерли и никуда не отправили... Умерли более 8 лет назад,

– делится Богдан о начале войны на Востоке Украины в 14-м.

После захвата Мариуполя уже в 2022 году Богдана и других детей вывезли в Россию, где им пытались промыть мозги. Он много раз говорил о том, что хочет домой, но смог претворить в жизнь мечту только тогда, когда ему исполнилось 18 лет.

Отметим, что Ермохин прожил 16 лет в Мариуполе, прежде чем был похищен русскими военными. Во вражеском государстве подросток вынужден был находиться в санатории "Поляна", где ему и другим детям пытались навязать российскую пропаганду.

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