"Страх війни був", – згадує Богдан Єрмохін, який пережив вторгнення ворога у Маріуполь у 2014 році. Хлопець розповів про своє дитинство без батьків, життя в облозі та насильницьке вивезення до Росії.

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Сирота війни: 14-го і 22-го років

Богдан вважав Маріуполь найкрасивішим місцем до повномасштабного вторгнення у 2022 році. На превеликий жаль, хлопець не може згадати обличчя своїх батьків, які покинули цей світ у 2014 році, але пам'ятає страх та російські прапори.

Я пам'ятаю, що були солдати, я не дуже розумів, хто це, але російські прапори вже були у нас. Звісно, був страх війни, коли я залишився з нею сам на сам, у мене батьки вже померли та нікуди не відправили... Померли більш як 8 років тому,

– ділиться Богдан про початок війни на Сході України в 14-му.

Після захоплення Маріуполя уже у 2022-му, Богдана та інших дітей вивезли до Росії, де їм намагалися промити мізки. Він чимало разів говорив про те, що хоче додому, але зміг втілити в життя мрію лише тоді, коли йому виповнилось 18 років.

Зазначимо, що Єрмохін прожив 16 років у Маріуполі, перш ніж був викрадений російськими військовими. У ворожій державі підліток був змушений перебувати в санаторії "Поляна", де йому та іншим дітям намагалися нав'язати російську пропаганду.

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