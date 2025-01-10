Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, объяснив, как можно остановить Путина. Больше об этом, атаках дронов по России и активизации Беларуси на границе с Украиной – читайте далее в материале.

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По Энгельсу прилетели неизвестные России дроны

Силы обороны ударили по нефтебазе в Энгельсе. Там горело две цистерны с топливом. Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация. Интересно, повлияет ли глобально загорание именно цистерн на использование этого аэродрома? Или что нужно туда запустить, чтобы россияне вообще забыли об этом "Энгельсе-2"?

В значительной степени любая атака на нефтебазы – это снижение логистических возможностей врага. Поскольку идет целый расчет на месяцы по использованию авиационного топлива в военных нуждах: составляется план вылетов, проведения как учебных, так и боевых вылетов авиации, которая базируется на "Энгельсе". Соответственно, там есть еще по чему работать. Конечно, нужен еще ряд ударов для того, чтобы вывести его из строя окончательно.

Впрочем, в любом случае это дополнительно демонстрирует ударные возможности Украины по России; по ее нефтяной отрасли. По НПЗ, нефтебазам, морским портам, в частности, в Усть-Луге, которые осуществляют 60% перевалки нефти России, – уже прилетало. А некоторые НПЗ, которые обеспечивали горючим технику на Востоке, даже прекращали свою работу на некоторое время.

Относительно "Энгельса". Сам аэродром выбить достаточно трудно. Соответственно, гораздо действеннее лишить россиян логистической цепочки поставок топлива для авиационных нужд. Если самолеты просто будут стоять, то уменьшится количество боевых вылетов и, как следствие, планирование ударов по Украине у врага сместится и сократится.

Поэтому это очередная очень качественная операция Сил обороны. Не буду раскрывать много, но в этой операции участвовали определенные неизвестные ранее дроны. Неизвестные, в частности, и врагу, ведь они не фигурировали в предыдущих атаках.

Украина нанесла России "удар в сердце"

Вы упоминали об атаке по торговому порту в Усть-Луге. По вашему мнению, это был комбинированный удар и по экономике России, и по военной сфере? Ранее вы сообщали, что оттуда идут на экспорт российские нефть, газ и уголь. Кроме этого, там располагаются военные корабли. Какие тогда могут быть существенные последствия этого удара, в частности, для российской экономики?

Во-первых, это в очередной раз демонстрация того, что российская ПВО не способна прикрывать стратегические объекты на своей территории, в частности, в тылах. К тому же это идеологическая история.

В конце концов, в условиях санкций именно порт в Усть-Луге обеспечивает выживание российской экономики. Также это отдельная база для российского теневого флота, который осуществляет диверсии против стран НАТО, в частности, в Балтийском море. Соответственно, это демонстрация и США, и в целом НАТО, что Украина способна своими методами решить вопрос теневого флота. Это очень важно.

Если брать в комплексе, Усть-Луга – это комплекс действий, связанный с нефтегазовой отраслью России, которая питает экономику. Методическое выбивание Усть-Луги и других подобных объектов, например нефтебаз и НПЗ, способны создать большие проблемы для российской экономики.

Это также может напрямую повлиять на ведение интенсивной войны врагом, то есть на его способность вести такую войну. Поскольку сейчас уже фиксируется уменьшение использования бронированной техники на фронте, в частности на Востоке.

Дело в том, что техника требует много топлива, а выбивание НПЗ и нефтебаз непосредственно на это повлияло. То есть враг сейчас действует в основном пехотой, используя, в частности, мотоциклы и байки. Технику используют часто как перекрытие, а иногда она просто стоит в определенных местах, куда также прилетает. Сама же Усть-Луга – это удар в самое сердце российского влияния в Балтийском море.

Интересно, какие тогда убытки может понести Россия? Это миллионы, миллиарды долларов?

В этом случае убытки зависят от системности подобных действий. Определенные вещи измеряются миллионами, поскольку врагу, может, придется перестраивать инфраструктуру теневого флота, который он создал.

Теневой флот – это тот флот, который возит не только нефтепродукты и другую продукцию в обход санкций, но и осуществляет диверсии. Путем использования танкеров и кораблей обеспечивается поставка компонентов, в частности, для производства оружия. Оно все частично идет в порт Усть-Луги.

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Поэтому это могут быть финансовые потери – миллионы долларов, поскольку Россия просто не сможет продавать определенную продукцию; не сможет что-то вывозить, и что-то – привозить. Но и в целом это большие перебои именно логистических маршрутов, которые выстраивал режим Владимира Путина.

Почему Беларусь перебросила войска к границе с Украиной

Накануне "Беларускі гаюн" опубликовал сообщение о том, что Беларусь перебросила войска в 4 района на границах с Украиной. А в конце декабря туда прилетел российский военный самолет "Ил-76". Вы написали, что угрозы со стороны Беларуси пока нет. С чем тогда связана эта переброска войск? Это какие-то оперативные маневры, или как это можно объяснить?

Сейчас делают все для того, чтобы повысить явку (на предстоящих выборах Беларуси – 24 Канал). Часть электората Александр Лукашенко пытается напугать угрозой из Украины. Он говорит о том, мол, пусть будет лучше так, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине.

Он говорит о том, что Украина пытается чуть ли не в войну втянуть Беларусь. И под это все он создает такое вот зрелище – переброски войск к украинским границам. На самом деле это исключительно элемент предвыборного шоу.

По состоянию на сейчас военной угрозы нет, не созданы ударные группировки. Фактически нет достаточных ресурсов для того, чтобы можно было считать, что белорусская армия готовится штурмовать границу. К тому же Силы обороны есть, ресурсы есть для того, чтобы любую атаку отражать, но угроз этой атаки нет. Лукашенко лишь создает фон для того, чтобы поднять явку.

Если будет высокая явка, он постоянно будет рассказывать, что выборы были легитимными. То есть больше всего в таких выборах без выбора диктаторы боятся низкой явки. Потому что от этого зависит, с какими глазами будут смотреть на Лукашенко даже те же китайские партнеры, которые сейчас являются фактически основными инвесторами в белорусскую экономику.

Действительно ли Курская операция – исключительно политическая игра

ВСУ начали новое наступление на Курщине. И именно эта область может сыграть ключевую роль в возможных переговорах, по крайней мере в этом уверен государственный секретарь США Энтони Блинкен. По вашему мнению, с этим связано наступление или была другая задача? Ведь в последнее время стало больше диверсионных групп противника на Сумщине. Возможно, ВСУ таким образом снова пытались предупредить вероятную атаку на Сумщину?

Любые активные действия на Курщине вытягивают дополнительные ресурсы врага с других направлений. С одной стороны у нас есть Харьковщина, где россияне до сих пор контролируют определенную территорию со стороны Белгородской области – в районе Волчанска и неподалеку Липцев. Враг бросает очень большое количество ресурсов, чтобы удержать за собой вот эти кусочки.

Есть Купянское направление на Харьковщине, которое тоже высасывает большое количество ресурсов из врага. Кроме этого есть Курщина, где по состоянию на сейчас сконцентрировано более 50 тысяч войск, которые несут регулярные потери. Параллельно с этим страдает логистика: склады, нефтебазы и тому подобное. Также враг теряет технику на Курщине.

Поэтому любое движение Сил обороны там – так или иначе дополнительно растягивает силы врага и заставляет его тратить еще больше сил для того, чтобы противостоять украинским военным на других участках Курщины. Вытягивание ресурсов врага там – это не столько противодействие ДРГ, которые пытаются забегать на Сумщину. Это прежде всего противодействие регулярной армии России, которая могла зайти на Сумщину раньше, если бы не было этой операции.

С другой стороны, все эти ресурсы, которые сконцентрированы на Курщине у врага, воевали бы сейчас на Востоке и на Юге. Скажем так, Курщина – это пазл одного большого тактического плана Сил обороны. В этот тактический план входит выбивание тыловой логистики врага, что влияет на его возможности двигаться на Востоке, вытягивание ресурсов и тому подобное. То есть это одна большая карта войны.

Я бы не воспринимал это, как говорят политические деятели, даже иностранные, исключительно как политическую историю. На самом деле это не совсем политическая история, это в основном военная история.

Ситуация на Курщине: смотрите на карте

Западные СМИ как раз писали на днях, что операция на Курщине сейчас – это большое унижение для Путина и опять же психологическая операция. Поэтому интересно, возможно, Запад иначе воспринимает ее?

Унижение остается унижением с самого начала, конечно же. Путин обещал, что войны не будет на территории России, а здесь даже не о Крыме говорится, а о Курщине. Однако пропаганда сделала все, чтобы жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, которые на самом деле являются оплотом режима, не чувствовали, к сожалению, этого курского поражения.

Впрочем, это видит Китай, видит Запад. Так что это стопроцентно унижение. И все же военная компонента в этом случае очень важна, поскольку она срывает другие планы врага и замедляет его действия, в частности, на Востоке. Все графики врага, которые у него были прописаны, рухнули. Покровск по плану врага должны были еще в октябре взять. Этого нет. Все это отталкивается, в частности, и от сжигания ресурсов Россией как раз на Курщине.

Что может остановить Путина и свергнуть режим

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в этом году Россия может столкнуться с действительно критической ситуацией в экономике, и это потребует серьезных изменений в политике страны. Но интересно, отразится ли все-таки этот экономический спад на ведении войны в Украине и заставит ли Путина остановить войну?

Здесь очень важно достичь определенных критических действий в возможностях России именно в нефтегазовом секторе. Есть и такая опция, что Россия не сможет производить и перегружать определенное количество нефти.

Чисто экономически Россия планирует вести интенсивную войну в течение всего 2025 года и делает ставку на то, чтобы иметь возможность воевать до 2027 года. Обвалить эти планы можно.

Опять же теневой флот является хребтом экономики России несмотря на санкционный режим. Соответственно, если будут активные действия, как санкционные, так и, возможно, не совсем традиционно санкционные, например, определенные "санкции" будут прилетать по определенным инфраструктурным объектам России, то можно изменить российские планы.

Таким образом можно даже сократить возможности набора контрактников в российскую армию. Нужна лишь ликвидация способности теневого флота обеспечивать российскую экономику: продавать ресурсы и получать компоненты. Можно также сократить диапазон планирования до одного года, а если он сокращается до ведения войны в течение 2026 года, то Путин становится с совсем другой позицией.

Соответственно, постоянные удары по российской экономике стопроцентно будут влиять на способность вести именно интенсивную войну. Но откажется ли режим Путина от войны? Природа режима Путина вся построена на ведении войн. Так уже произошло. С самого начала Путин делал вид демократа, но потом он перестроился на режим противостояния с НАТО и Западом. Грузинская война, война в Украине – соответственно режим иначе уже не сможет действовать.

Он будет пытаться получить паузу, не выходя из, скажем, экономики войны, которую Россия пытается выстроить. То есть в этом случае обвал экономики – это еще и шанс сменить режим. То есть комбинация довольно сложная, но она может быть воплощена в жизнь.

Сейчас мы видим, что крупнейшие порты на востоке Китая закрыли вход для танкеров, в частности, российского теневого флота. Интересно, это только начало и что можем тогда увидеть дальше? Действительно ли это приведет к экономическому падению, которое действительно может повлиять на настроения россиян?

От будущей администрации Дональда Трампа все ожидают позицию силы. То есть постоянно декларировалось достижение мира через силу и соответственно силовые методы воздействия, в частности, на Россию. Силовые методы воздействия – это реально более жесткие санкции против нефтегазовой отрасли России и против теневого флота. Плюс цены на энергоресурсы, о чем также говорил Трамп.

Комбинация из этих факторов может заставить непосредственно Путина вести переговоры с других позиций, чем он сейчас декларирует. В то же время для этого нужно не только влияние на Россию, но и на ее союзников. Если Китай закрывает порты, это свидетельствует исключительно о том, что китайские компании и вообще Китай не хочет попадать под определенные американские и западные ограничения.

Первая каденция Трампа показала, что он может вводить довольно строгие ограничения против китайской экономики. А Китай не будет рисковать ради России. То же самое может касаться Индии, которая так или иначе является страной западных инвестиций. Индия пытается стать альтернативой Китаю в Азии, и это все происходит за счет западных инвестиций. Если, не дай Бог, заговорят о санкциях против Индии, она также ради России не будет рисковать.

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Поэтому, влияя на ключевых союзников России, которые являются основными государствами, которые покупают российские энергоресурсы, и делая параллельные действия против теневого флота и определенных российских производителей, можно изменить позицию Путина или обвалить его режим. Здесь других выходов просто нет.

Россия планирует подло использовать гуманитарный кризис в Приднестровье

В Приднестровье фактически все предприятия остановили работу, а люди греются просто на улице. Власти Молдовы предложили энергетическую гуманитарную помощь, но в этой самопровозглашенной республике, конечно, от нее отказываются. Как вы думаете, может ли этот кризис повлиять на желание местных перейти полностью под контроль Кишинева? Или это все-таки сценарий России, по которому они пытаются сначала заморозить людей, а потом предстать "спасителями"?

В этой ситуации я полностью согласен с журналистом Сергеем Сидоренко, который написал замечательную статью об этой ситуации. Логика России здесь довольно простая. Осенью 2025 года в Молдове состоятся парламентские выборы. Парламент имеет там значительное влияние. Нить пророссийских сил к этим выборам также готовится. Конечно же, Россия заинтересована, чтобы парламент Молдовы был именно пророссийским. Россияне уже проиграли президентские выборы, и теперь будут пытаться захватить парламент легитимным способом – через выборы.

С одной стороны, Россия могла бы прокачивать газ в Приднестровье, где сейчас гуманитарный кризис, через "Турецкий поток". Но россияне придумывают определенную историю о долгах Молдовы, которые она не хочет покрывать. Таким образом объясняют жителям Приднестровья, у которых куча родственников в Молдове, что Кишинев делает все, чтобы там был энергетический кризис.

С другой стороны, жителям Молдовы через определенные рупоры пропаганды рассказывают, что будут перебои со светом, будут расти цены – исключительно, мол, из-за Украины и из-за нынешнего прозападного руководства. Соответственно, как говорят пророссийские силы и пророссийская пропаганда, Запад вам не помогает, поэтому голосуйте в будущем и поддержите тех политиков, которые хотят дружить с Россией.

Они пытаются сейчас сильно прокачивать эту историю для того, чтобы обвалить рейтинги прозападных сил в Молдове, выиграть парламентские выборы и, возможно, протянуть определенные решения по чуть ли не реинтеграции Приднестровья и созданию некой пророссийской Молдовы на границах с Румынией и Украиной.

То есть Россия поставила все сейчас на предстоящие парламентские выборы в Молдове. Это на самом деле вызовы для Румынии, для Украины и в целом для Европейского Союза. Сейчас эту ситуацию нужно решить максимально. Мне кажется, что Молдова с 2022 года могла бы решить приднестровский вопрос, поскольку российский контингент там небоеспособен.

Логистики сообщения с Россией для подвоза боеприпасов и прочего нет. Это был исторический шанс для того, чтобы убрать российское влияние оттуда и вернуть Приднестровье под полноценный контроль. К сожалению, этого сделано не было, и Россия продолжает пытаться через Приднестровье, фактически, получить Молдову.