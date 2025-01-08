Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн". Во время учений будет отработано управление личным составом, обеспечение мобилизационных процессов и подготовка к совместным задачам с инженерными подразделениями.

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Что известно о военных учениях у границы с Украиной

С 8 по 31 января в Гомельском районе Беларуси, который граничит с Черниговской областью Украины, состоятся военные учения с участием военнообязанных территориальной обороны, резервистов и военных запаса.

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что во время сборов руководители подразделений будут отрабатывать навыки управления личным составом. Также запланирован "прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания".

По информации проекта, во время учений особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных к выполнению задач совместно с инженерными подразделениями Вооруженных сил Беларуси.

Гомельский район стал первым регионом Беларуси, где в 2025 году пройдут учения с теробороной. В 2024 году сборы с военнообязанными территориальных войск состоялись в 15 регионах Беларуси. На них из запаса было призвано около 1568 резервистов,

– говорится в заметке.

Есть ли угроза наступления из Беларуси на Украину

Представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что украинские пограничники отслеживают военные учения, проходящие в глубине территории Беларуси.

Мы постоянно отслеживаем то, что происходит в глубь территории Беларуси, чтобы понимать, насколько это представляет угрозу для Украины. Однако в первую очередь следует отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не фиксируется,

– подчеркнул он.

Офицер отметил, что различные учения на территории Беларуси происходят регулярно, как с участием территориальной обороны, так и других подразделений.

Демченко подчеркнул, что Беларусь постоянно публично заявляет о проведении таких учений и отмечает якобы угрозу со стороны Украины, умалчивая тот факт, что именно белорусская сторона открыла свою границу для российского вторжения в феврале 2022 года.