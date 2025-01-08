Повідомляє 24 Канал з посилання на "Беларускі Гаюн". Під час навчань буде відпрацьовано управління особовим складом, забезпечення мобілізаційних процесів та підготовка до спільних завдань із інженерними підрозділами.

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Що відомо про військові навчання біля кордону з Україною

З 8 по 31 січня в Гомельському районі Білорусі, який межує з Чернігівською областю України, відбудуться військові навчання за участю військовозобов'язаних територіальної оборони, резервістів і військових запасу.

У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що під час зборів керівники підрозділів відпрацьовуватимуть навички управління особовим складом. Також заплановано "прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання".

За інформацією проєкту, під час навчань особливу увагу буде приділено підготовці військовозобов'язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами Збройних сил Білорусі.

Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною. У 2024 році збори з військовозобов'язаними територіальних військ відбулися в 15 регіонах Білорусі. На них із запасу було призвано близько 1568 резервістів,

– йдеться у дописі.

Чи є загроза наступу з Білорусі на Україну

Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що українські прикордонники відстежують військові навчання, що проходять у глибині території Білорусі.

Ми постійно відстежуємо те, що відбувається в глиб території Білорусі, щоб розуміти, наскільки це становить загрозу для України. Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується,

– наголосив він.

Офіцер зазначив, що різноманітні навчання на території Білорусі відбуваються регулярно, як за участі територіальної оборони, так і інших підрозділів.

Демченко підкреслив, що Білорусь постійно публічно заявляє про проведення таких навчань і наголошує на начебто загрозі з боку України, замовчуючи той факт, що саме білоруська сторона відкрила свій кордон для російського вторгнення у лютому 2022 року.