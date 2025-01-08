Востаннє Росія змушувала Білорусь грати в таку "гру" у серпні 2024 року. Попри це, ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що за ситуацією на кордоні варто спостерігати, аби не допустити провокацій чи навіть наступу.

Дивіться також Україна вийде із низки договорів із Росією та Білоруссю: Зеленський звернувся до Ради

Чим закінчилося останнє стягування білоруських військ

Майже пів року тому, 6 серпня 2024 року, Україна почала операцію в Курській області. Розуміючи загрозу, Росія натиснула на білоруське керівництво, аби воно стягнуло свої війська до українського кордону.

Зазначимо, що протяжність спільного кордону з Білоруссю складає близько 1022 кілометрів – від Бресту з боку Волинської області до Гомеля з боку Чернігівської області.

Хотіли, щоб Україна злякалася, щоб у Генштабі почали тремтіти й пітніти руки, і було ухвалення рішення про відтягування військ з Курщини для посилення кордону. Це вже було. Ми це вже проходили,

– зазначив Іван Ступак.

За тиждень – півтора все стихло, залякування зійшли нанівець. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко виступив із заявою: "Я зателефонував, нормальні хлопці, ми домовилися". Білоруси забрали свої війська і напруження більше не було.

Дивіться також "Владі Києва сказали втягнути нас у війну": Лукашенко каже, що Білорусь не встоїть

Росія знову хоче пограти у "гру"

Керівник Генерального штабу Білорусі Павло Муравєйко разом із секретарем Радбезу Алєксандром Вольфовичем є двома найбільшими апологетами Росії в білоруському керівництві. Вони налаштовані абсолютно проросійськи. Тому, ймовірно, знову захотіли погратися у "гру", якщо ж перекидають військові частини до кордону з Україною.

Треба постійно тримати в увазі те, що відбувається на кордоні, щоб запобігти, не Дай Боже, спробі якоїсь провокації або навіть наступу,

– резюмував ексспівробітник СБУ.

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, наразі відсутня будь-яка загроза вторгнення білоруських військ з території Білорусі.