Йдеться про Столинський, Лельчицький, Мозирський та Гомельський райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Беларускі Гаюн".

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Білоруські підрозділи могли з'явитися біля кордону у грудні

За даними "Гаюна", до прикордоння перекинули механізований батальйон, групу артилерії, розвідувальний батальйон та зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 11 механізованої бригади. Вони перебувають у Столінському та Лельчицькому районі.

Також біля кордону з Україною знаходиться 147 зенітний ракетний полк, а саме батарея ЗРК "Оса-АКМ", але місце її дислокації невідоме.

Біля прикордоння також з'явився механізований батальйон, група артилерії, розвідувальний батальйон та зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 120 механізованої бригади. Ці підрозділи перебувають на околицях аеродромів "Зябрівка" у Гомельському районі та "Мозир" у Мозирському районі.

Військова активність армії Білорусі 23 грудня – 5 січня / Карта "Беларускі Гаюн"

Коли точно ці війська були перекинуті у прикордонні з Україною райони, невідомо. Ймовірно, це могло статися у другій половині грудня 2024 року.